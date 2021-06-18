كرامي: تحصين المؤسسة العسكرية يضمن بقاء واستقرار لبنان

غرد النائب فيصل كرامي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ان دعم الجيش اللبناني في هذا المفترق الخطير الذي يشهده لبنان هو بمثابة ضوء في النفق المظلم. لأن تحصين المؤسسة العسكرية يضمن بقاء واستقرار لبنان وطنا وكيانا ومجتمعا. ونحن نشكر فرنسا التي دعت ونظمت مؤتمر دعم الجيش اللبناني كما نشكر كل الدول الشقيقة والصديقة التي لبت وشاركت".