لبنان

القصيفي نعى الزميل صباح رمضان: وجه من الزمن الصحافي الجميل والاصيل

Lebanon 24
18-06-2021 | 07:56
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 نعى نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي في بيان، الصحافي صباح رمضان الذي "توفي فجأة اثر عارض صحي لم يمهله طويلا، عن عمر ناهز ال 83 عاما، أمضى الشطر الأكبر منه في مهنة الاعلام، وتحديدا في الصحافة الاقتصادية".

وقد إتصل النقيب القصيفي بعائلة الزميل رمضان ناقلا تعازي مجلس نقابة المحررين وتعازيه الشخصية، وقال: "رحم الله زميلنا الكبير الاستاذ صباح رمضان، الاسم العلم في الصحافة الاقتصادية، الاعلامي الخلوق، الحاضر الدائم، الوطني الصميم، المنفتح الذي راكم في حياته الشخصية ومسيرته المهنية الطويلة الحافلة بالعطاء، ايجابيات عكست روحه الطيبة، وقربته من الآخر بلمسة انسانية اكدت أصالة معدنه".

اضاف:" وجه من الزمن الصحافي الجميل والاصيل يشد الرحيل في زمن الوجع والغربة.لم تعد الحياة تعني شيئا، لمن اعتاد أن يكون علامة فارقه في مرحلة تألق الوطن وصعوده. وفي أيام محنته رفض الرقص على حافة الهاوية".

وغيب الموت اليوم الزميل صباح أحمد رمضان. وصلي على جثمانه ظهر اليوم في جامع البسطة التحتا ووري الثرى في جبانة الباشورة.

وأعلنت عائلته انه بسبب الاوضاع الراهنة وجائحة كورونا اعتذارها عن عدم استقبال المعزين والاكتفاء بتقبل التعازي، عبر الهاتف، على الارقام:


- ولده أحمد 845347/03
- شقيقه وضاح 610288/03
- ابن شقيقه أحمد 827547/03
- ابنته مايا 899909/81
- ابنته آية 660684/70
- شقيقته ندى 790578/03
 
 
أسرة "لبنان 24" تتقدّم من عائلته بأحرّ التعازي، وتسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. 
 

لبنان

تعازي ووفيات

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