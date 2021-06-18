عكر بحثت مع مدير برنامج الأغذية العالمي في مشروع البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا

عقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إجتماعا مع مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبد الله وردات، يرافقه وفد تقني من المراكز الإقليمية للبرنامج في إيطاليا ومصر، وتم البحث في مشروع تقييم القدرات الفنية والتقنية المتعلقة بالبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا بطاقة شبكات الأمان الإجتماعية (NPTP).