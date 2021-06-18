الدفاع المدني أخمد حريقا في بلدة عيات العكارية

شب حريق بعد ظهر اليوم، في أراض مكسوة بالاعشاب اليابسة في بلدة عيات، وتمكن عناصر الدفاع المدني من مركز بزبينا من تطويق النيران، وحالت دون تمددها الى حرج الصنوبر الكثيف المتاخم لموقع الحريق.واكد رئيس مركز الدفاع المدني طلال ايوب ان العناصر نجحوا ايضا في حماية خزانات المياه الموجودة في المحلة والعائدة للمنازل المجاورة لموقع الحريق.