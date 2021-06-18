لبنان

انتخاب هيئة مكتب نقابة المهندسين في الشمال

Lebanon 24
18-06-2021 | 09:36
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عقد مجلس نقابة المهندسين في الشمال اجتماعه الأول برئاسة النقيب بهاء حرب حيث تم انتخاب هيئة المكتب والتي جاءت نتائجها على الشكل الآتي:
نائب النقيب: وائل دبس، أمين السر: علي هرموش، أمين المال: جيلبير مرعب، مندوب مجلس اتحاد المهندسين: بشار الحسن، ممثل المجلس في اللجنة العلمية: صفوان الشهال وصولانج الحويك، ممثل المجلس في اللحنة الإجتماعية: خضر حسين، اللجنة الإدارية: نقولا سليمان وخضر حسين واللجنة المالية: ريما منصور وهيثم مولوي.
 
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