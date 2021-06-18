لبنان

المدير العام للجمارك جال في مرفأ طرابلس: لا قرار او نية لنقل السكانر الى اي معبر حدودي

Lebanon 24
18-06-2021 | 10:17
A-
A+
Doc-P-834471-637596334632485192.png
Doc-P-834471-637596334632485192.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 تفقد المدير العام للجمارك ريمون خوري مرفأ طرابلس، يرافقه وفد من رؤساء الدوائر، وكان في استقباله مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر، ونقيب عمال المرفأ أحمد السعيد، ونقيب اصحاب الشاحنات العاملة بالترانزيت احمد الخير، وعضو مجلس نقابة الشاحنات المبردة للنقل الخارجي سليم سعيد، ومدير محطة الحاويات فيصل هويلو، وعضو نقابة مخلصي الجمارك احسان اليافي.

وعقد اجتماع في مبنى ادارة المرفأ، وتم البحث في آخر التطورات فيه.

وأثنى الدكتور تامر على "عمل عناصر الجمارك في تسهيل امور التجار ضمن القوانين المرعية"، مؤكدا "أهمية التنسيق بين ادارة المرفأ والجمارك وسائر الأجهزة الادارية والامنية التي تعمل ضمن حرم المرفأ لما فيه من مصلحة لأبناء طرابلس والمرفأ"، ثم عرض تامر "لعدد من المشاكل اللوجستية المرتبطة بعمل الجمارك"، متمنيا "ايجاد حلول سريعة تسهم في زيادة الانتاج وتحسين الاداء".

من جهته، اكد خوري استعداده لتقديم "التسهيلات كافة التي من شأنها تفعيل عمل مرفأ طرابلس وتطويره"، لافتا الى ان "كل المشاكل المطروحة في طريقها الى الحل"، نافيا "وجود اي قرار او نية لنقل السكانر الموجود في مرفأ طرابلس الى اي معبر حدودي آخر"، مشددا على ان "السكانر حق لمرفأ طرابلس وأبناء المدينة والشمال"، مؤكدا ان "ادارة الجمارك مستعدة ستعمل على صيانة السكانر ومده بقطع الغيار".

ثم جال الجميع في منشآت المرفأ والاحواض ومحطة الحاويات، وشرح تامر خلال الجولة "الخطط المستقبلية التي ستنفذ في المرفأ، ومشاريع البنك الاسلامي التي عبرها سيتحول المرفأ من مرفأ بحري الى مرفأ لوجستي ذكي.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:29 | 2021-06-18
12:11 | 2021-06-18
12:05 | 2021-06-18
11:41 | 2021-06-18
11:07 | 2021-06-18
11:00 | 2021-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website