لبنان

هذا ما أوضحه أبو شقرا بخصوص أزمة البنزين.. فهل حصل لقاء بين موزعي المحروقات وسلامة؟

Lebanon 24
18-06-2021 | 10:36
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 نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام عن لقاء حصل بين الموزعين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وقال في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام":" لا صحة نهائيا لهذا الخبر"، معتبرا "ان مثل هذا الخبر يؤدي الى المزيد من التوتر والبلبلة بين المواطنين الذي يعانون الامرين من جراء أزمة البنزين وطلب توخي الدقة في نشر الاخبار"، مشيرا الى "اجتماع عقد في مجلس النواب أمس في حضور وزراء المال والطاقة ورئيس لجنة الاشغال والنواب والموزعين ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس".

وجاء في الخبر المتداول: "بعد الاجتماعات التي انعقدت بين حاكمية مصرف لبنان ونقابات توزيع المحروقات وأصحاب المحطات تم التوصل إلى ما يلي: ابتداء من 1/7/2021 سيعمد مصرف لبنان على فتح اعتمادات لمستوردي المحروقات على سعر 3900 وبالتالي سيرتفع سعر صفيحتي البنزين والمازوت الى 68000 ليرة لبنانية. وذلك نظرا لعدم تمكن المصرف المركزي من استمرارية دعم هذه المواد".
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