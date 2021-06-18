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لبنان
الجيش: تمارين تدريبية ضمن دورة تمرس على المداهمة والقتال في الأماكن المبنية
Lebanon 24
18-06-2021
|
10:46
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أعلن الجيش اللبناني عبر ،"تويتر" عن "تمارين تدريبية، في إطار دورة تمرس على المداهمة والقتال في الأماكن المبنية، نفذها عناصر من لواء المشاة الخامس في مركز التدريب التابع للواء في منطقة الشواكير".
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تمارين تدريبية
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