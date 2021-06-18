الجيش: تمارين تدريبية ضمن دورة تمرس على المداهمة والقتال في الأماكن المبنية

أعلن الجيش اللبناني عبر ،"تويتر" عن "‏تمارين تدريبية، في إطار دورة تمرس على المداهمة والقتال في الأماكن المبنية، نفذها عناصر من لواء المشاة الخامس في مركز التدريب التابع للواء في منطقة الشواكير".