القاضية عون: خبر اقتحام شركة PWC للمحاسبة من قبلنا عار من الصحة

أشارت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان، الى انه "يجري التداول في بعض وسائل الإعلام بخبر غير صحيح على الإطلاق مفاده انه تم اقتحام شركة PWC للمحاسبة من قبلنا".



اضافت: "ان هذا الامر عار من الصحة، وجل ما حصل ان الخبراء المكلفين في دعوى تحويلات الاموال النقدية الى الخارج زاروا الشركة المذكورة لمطابقة بعض المعلومات التي كنا قد استحصلنا عليها من داتا شركة مكتف، كون شركة pwc تعمل بصفة مفوض مراقبة عن شركة مكتف وقد لقي الخبراء كل التعاون".