لبنان

مكافحة تمويل الارهاب على طاولة البحث... اجتماع في مقر قوى الأمن

Lebanon 24
18-06-2021 | 12:05
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عقدت لجنة التنسيق الوطنية لقمع تمويل الارهاب (المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106  تاريخ 12/9/2007) اجتماعا في قاعة الشرف في ثكنة المقر العام برئاسة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وعدد من المسؤولين.
وافتتح اللواء المدير العام الجلسة ورحب بالحضور، مبيّناً التحديات والاجراءات التي تتطلبها عملية مكافحة تمويل الارهاب والإلتزام بالمعايير الدولية.

وبعدها، تمّ البحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتحضيرات القائمة لعملية تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي ستباشره مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) مع نهاية العام الحالي، كما وتم البحث بتطور تطبيق الخطة الإستراتيجية للحدّ من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
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