لبنان

نقابة المحامين - بيروت تعلن استمرارها بالإضراب

Lebanon 24
18-06-2021 | 12:11
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عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعه الدوري، برئاسة نقيب المحامين، ظهر يوم الجمعة في 18/6/2021. وبعد التداول، صدر عن المجلس البيان الآتي: 

أولاً: قرّر مجلس نقابة المحامين الإستمرار في الإضراب، طالباً مِن الزميلات والزملاء الإلتزام الكلّي به، ما عدا ما هو متعلّق بالمهل.  

ثانياً: قرّر مجلس نقابة المحامين دعوة الزميلات والزملاء، الى لقاء مع النقيب وأعضاء مجلس النقابة، في بيت المحامي، القاعة الكُبرى في الطابق الخامس، الساعة 12 ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 22/6/2021، مواكبةً للخُطُوات اللاحقة.

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