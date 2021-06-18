خلال انتظارها تعبئة البنزين.. النيران تحرق سيارة على أوتوستراد الدامور (صور)

نشرت جمعية "اليازا" عبر حسابها على "تويتر" مجموعة من الصور توثق لحظة احتراق سيارة على أوتوستراد الدامور، خلال انتظار صاحبها تعبئة خزانها بمادة البنزين.

وعلى الأثر، حضرت دورية من قوى الأمن الداخلي إلى المكان إلى جانب عناصر من الدفاع المدني الذين عملوا على إطفاء الحريق.