لبنان

إلى اللبنانيين.. هذه الأدوية ستختفي من السوق قريباً!

Lebanon 24
18-06-2021 | 20:59
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ذكرت قناة الـ"LBCI" في تقرير جديد لها أنّ عدداً كبيراً من الأدوية سيختفي كلياً من الأسواق في منتصف تموز المقبل، أي بعد شهر تقريباً.

ووفقاً للتقرير، فإن تلك الأدوية هي عبارة عن علاجات لأمراض مزمنة ومستعصية، وانقطاعها سيشكل كارثة صحية لا تُحمد عقباها.

وفعلياً، فإن أبرز الأدوية التي يتم التحذير من اختفائها من الأسواق هي على النحو التالي:

بارييت (Pariet 20 mg) – أمراض الأمعاء

نيكسيوم (Nexuim 40 mg) – أمراض الأمعاء

آكزاناكس (Xanax 0.5 mg) – دواء للأعصاب

نوفوميكس آند نوفورابيد (إنسولين)  - السكري

لانتاس آند لاتاس سولوستار (إنسولين) - السكري

غالفاس ميت إف سي تي 50/1000 أم جي 6X10 - السكري

جانوميت 50/1000 - السكري

لازيكس (Lasix 40 mg) – علاج در البول

كريستور 10&20 أم جي - كوليستيرول

إكزاريلتو (Xarelto) – مسيل للدم

بلافيكس (Plavix) – مسيل للدم

 
 
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