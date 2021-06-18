لبنان

بعد احباط عملية تهريب مخدرات إلى السعودية .. البخاري يغرد

Lebanon 24
18-06-2021 | 14:00
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غرد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري عبر حسابه على "تويتر" وكتب: "في عملية نوعية ضبطت شعبة مكافحة المخدرات، في مرفأ بيروت، كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، مُعدَّة للتهريب إلى السعودية. الحرب على المخدرات".
 
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المخدرات

السعودية

وليد البخاري

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