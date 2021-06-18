بعد احباط عملية تهريب مخدرات إلى السعودية .. البخاري يغرد

غرد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري عبر حسابه على "تويتر" وكتب: "في عملية نوعية ضبطت شعبة مكافحة المخدرات، في مرفأ بيروت، كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، مُعدَّة للتهريب إلى السعودية. الحرب على المخدرات".