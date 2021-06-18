قطع طريق في صيدا... هذا ما يجري

عمد محتجون غاضبون الى قطع الطريق امام شركة الكهرباء في صيدا بمستوعبات النفايات واضرام النيران فيها احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية، حسبما أفاد مراسل "الجديد".