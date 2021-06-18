لبنان

قطع طريق في صيدا... هذا ما يجري

Lebanon 24
18-06-2021 | 14:23
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عمد محتجون غاضبون الى قطع الطريق امام شركة الكهرباء في صيدا بمستوعبات النفايات واضرام النيران فيها احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية، حسبما أفاد مراسل "الجديد".
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