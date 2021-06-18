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لبنان
لقاء بين "الديمقراطي" و "حزب الله" وتأكيد على التحالف والتنسيق
Lebanon 24
18-06-2021
|
14:38
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عقد، اليوم الجمعة، لقاء بين قيادتي الحزب الديمقراطي اللبناني وحزب الله في مقر داخلية الديمقراطي في مدينة عاليه، وقد بحث المجتمعون خلاله الأوضاع الراهنة على الصعد والمستويات كافة.
وأكد الطرفان على عمق التحالف بين الحزبين بتوجيهات من رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والتمسّك بخطّ المقاومة الذي يشهد انتصاراً بعد انتصار في المنطقة، بسبب صوابية الخيارات والقرارات وأحقيّة القضية التي لا تعرف بوصلة إلاّ فلسطين المحتلّة والقدس الشّريف، بالإضافة إلى منع أي اعتداء أو احتلال لأراضينا بدءاً من أقصى جنوب لبنان وصولاً إلى أقصى شماله مروراً بكلّ شبرٍ من أرض الوطن.
وأكد الحزبان التحالف الدائم في الإستحقاقات الإنتخابية المستقبلية، والتنسيق اليومي في ظلّ الظروف الدقيقة التي يمرّ بها البلد، بحيث يبقى السّلم الأهلي والأمن والإستقرار في الجبل فوق كلّ الإعتبارات وعلى الأفرقاء كافة في الجبل التنسيق الدائم للحفاظ عليهم.
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