لبنان

لقاء بين "الديمقراطي" و "حزب الله" وتأكيد على التحالف والتنسيق

Lebanon 24
18-06-2021 | 14:38
A-
A+
Doc-P-834523-637596491609249869.jpg
Doc-P-834523-637596491609249869.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد، اليوم الجمعة، لقاء بين قيادتي الحزب الديمقراطي اللبناني وحزب الله في مقر داخلية الديمقراطي في مدينة عاليه، وقد بحث المجتمعون خلاله الأوضاع الراهنة على الصعد والمستويات كافة.

وأكد الطرفان على عمق التحالف بين الحزبين بتوجيهات من رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والتمسّك بخطّ المقاومة الذي يشهد انتصاراً بعد انتصار في المنطقة، بسبب صوابية الخيارات والقرارات وأحقيّة القضية التي لا تعرف بوصلة إلاّ فلسطين المحتلّة والقدس الشّريف، بالإضافة إلى منع أي اعتداء أو احتلال لأراضينا  بدءاً من أقصى جنوب لبنان وصولاً إلى أقصى شماله مروراً بكلّ شبرٍ من أرض الوطن.

وأكد الحزبان التحالف الدائم في الإستحقاقات الإنتخابية المستقبلية، والتنسيق اليومي في ظلّ الظروف الدقيقة التي يمرّ بها البلد، بحيث يبقى السّلم الأهلي والأمن والإستقرار في الجبل فوق كلّ الإعتبارات وعلى الأفرقاء كافة في الجبل التنسيق الدائم للحفاظ عليهم.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:08 | 2021-06-18
17:47 | 2021-06-18
17:32 | 2021-06-18
17:24 | 2021-06-18
17:14 | 2021-06-18
17:05 | 2021-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website