لويس لحود: شكرا لدولة الإمارات

غرد المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود عبر حسابه على "تويتر": "إعادة تصدير التفاح اللبناني الى اسواق الإمارات. تحية لدولة الامارات العربية المتحدة ولسفارة لبنان في ابو ظبي وللملحق الاقتصادي اللبناني في الامارات، وشكرا لدعم معالي وزير الزراعة، ولتعاون فريق العمل في وزارة الزراعة. وزارة الزراعة مستمرة في تسويق الانتاج الزراعي اللبناني. تفاح بلادك الك ولولادك".