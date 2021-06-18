لبنان

هيئة المهندسين في التيار الوطني تدعو إلى إجراء الانتخابات في مراكز النقابة في المحافظات

Lebanon 24
18-06-2021 | 15:04
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شجبت هيئة المهندسين في "التيار الوطني الحر"، "رفض نقيب المهندسين وبعض أعضاء مجلس النقابة من الجهات السياسية المعروفة، اجراء الانتخابات المقررة في 27 حزيران و18 تموز المقبل في مراكز النقابة في المحافظات، والتي كلفت صندوق النقابة ملايين الدولارات"... ومن ثم اتخاذ قرار "بتأمين حافلات لنقل المهندسين من النقابة واليها يومي الانتخابات، انطلاقا من مراكز النقابة في المحافظات"، وسأل البيان: "...ألم يكن أوفر على النقابة لو أن النقيب والاعضاء المذكورين وافقوا على فتح مراكز النقابة في المحافظات أمام المهندسين لممارسة حقهم فيها، وتوفير عناء التنقل في ظل الازمة الاقتصادية غير المسبوقة التي نمر بها اضافة إلى ازمة المحروقات؟... وماذا عن اجراءات الوقاية من جائحة الكورونا داخل الباصات التي ستنقل المهندسين؟".

وسأل البيان أيضا: "ألا يذكر هذا القرار بالفولكلور الانتخابي الذي شهدناه في لبنان على مر السنين، حيث كانت البوسطات تنقل الناخبين للتأكد من اقتراعهم لجهة معينة؟... وأليس هذا اذلالا للمهندسين ولكل الجسم الهندسي الذي سيظهر متخلفا بنظر المتابعين والمراقبين لهذه الانتخابات، لانه لم يستطع تأمين انتخابات في اكثر من مركز انتخابي؟".

وأضاف: "كل ذلك يؤكد الكيدية التي يتعاطى بها النقيب واعضاء المجلس المذكورين في مقاربتهم موضوع الانتخابات التي قرروا اجراءها في مبنى بئر حسن مع كل ما تطرحه من علامات استفهام عن قانونيتها. ويأتي قرار النقل بواسطة الحافلات بالامس ليضيف على كل هذا المسار تساؤلات عن مدى حرصهم على أموال النقابة وصحة المهندسين وكرامتهم".

ودعت هيئة المهندسين في "التيار الوطني الحر" مجلس النقابة الى العودة عن هذا القرار، واتخاذ قرار مغاير وجريء باجراء الانتخابات في مراكز النقابة في المحافظات، لتظهر النقابة في وجه هندسي حضاري يؤكد ريادتها في الاصلاح والافكار الخلاقة والابتكار والتجدد".
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