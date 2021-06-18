لبنان

عراجي: المطلوب تسوية قبل وقوع الكارثة الدوائية

Lebanon 24
18-06-2021 | 15:38
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غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر "تويتر" كاتبا: "حرام ما يحصل بالبلد، بالرغم من المحاولات التي قامت بها لجنة الصحة النيابية، لحل ازمة فقدان الدواء بسبب الاشكال بين مصرف لبنان ومستوردين الدواء، الا محاولاتنا لم يكتب لها النجاح، بسبب التعنت لدى الفرقاء".

واضاف: "المطلوب، قرار من اللجنة الوزارية، بتسوية تفرض على الطرفين، قبل وقوع الكارثة الدوائية".
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