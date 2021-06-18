لبنان

علي درويش هنأ حرب: مرحلة واعدة تنتظر نقابة المهندسين

Lebanon 24
18-06-2021 | 16:11
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هنأ النائب علي درويش، النقيب الجديد بهاء حرب ومجلس الإدارة الجديد في نقابة المهندسين في الشمال، واعتبر "أن مشاركة المهندسين في الانتخابات شكلت طريقا جديدا في الرغبة في تطوير مسار عمل النقابة في الشمال، ومرحلة واعدة تنتظر النقابة لما لها من مركزية في تطوير ودراسة مبادرات ومشاريع هندسية تخدم المصلحة العامة كما عرض النقيب في برنامجه الانتخابي سعيا منه إلى تحقيق صيغة انمائية واقتصادية متقدمة في شمال لبنان".

وشدد درويش على "تكاتف الجهود بين المهندسين والجهات الفاعلة في طرابلس"، داعياً القيمين على النقابة الى "تفعيل دورها، وتوسيع شبكة علاقات المهندسين المنتسبين فيها لانخراطهم في سوق العمل الداخلي والخارجي لاستثمار هندسة انمائية جديدة تعيد تاريخ وحضارة طرابلس القديمة".
 
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