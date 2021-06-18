مسؤول أوروبي بارز يصل إلى لبنان.. من هو؟

وصل مساء اليوم الى مطار رفيق الحريري بيروت الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في اول زيارة رسمية له للبنان، حيث ستستمر ليومين.وتتضمن زيارته لقاءات مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ومسؤولين حكوميين وعسكريين ومنظمات من المجتمع المدني.