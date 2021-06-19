فيديو يستفزّ الناشطين.. باسيل يحتفل بعيد ميلاده

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وهو يحتفل بعيد ميلاده في البترون.

وعلّق الكثير من المتابعين على هذا المشهد إذ وصفوه بـ"المستفز" خصوصاً أنه جاء في وقتٍ يعيش فيه اللبنانيون أزمة اقتصادية ومالية خانقة جعلتهم يبحثون عن البنزين والطعام والأدوية لاستكمال حياتهم.