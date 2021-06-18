لبنان

حصّة وازنة

Lebanon 24
18-06-2021 | 21:04
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لاحظت دائرة البيانات في وزارة الصحة أن نسبة الإصابات مع الكورونا من الأفراد اللبنانيين الوافدين، ما يزال لها حصة وازنة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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