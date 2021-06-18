23
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حصّة وازنة
Lebanon 24
18-06-2021
|
21:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
لاحظت دائرة البيانات في وزارة الصحة أن نسبة الإصابات مع الكورونا من الأفراد اللبنانيين الوافدين، ما يزال لها حصة وازنة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
مواضيع ذات صلة
"عدّاد كورونا" في لبنان يواصل تسجيل الإصابات.. هذا جديد الأرقام
Lebanon 24
"عدّاد كورونا" في لبنان يواصل تسجيل الإصابات.. هذا جديد الأرقام
19/06/2021 07:46:30
19/06/2021 07:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان
Lebanon 24
وزارة الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان
19/06/2021 07:46:30
19/06/2021 07:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان...4 وفيات بـ"كورونا"... ماذا عن الإصابات؟
Lebanon 24
في لبنان...4 وفيات بـ"كورونا"... ماذا عن الإصابات؟
19/06/2021 07:46:30
19/06/2021 07:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"عداد كورونا" يواصل تسجيل الإصابات في لبنان.. ما جديد الأرقام؟
Lebanon 24
"عداد كورونا" يواصل تسجيل الإصابات في لبنان.. ما جديد الأرقام؟
19/06/2021 07:46:30
19/06/2021 07:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. هذه الأدوية ستختفي من السوق قريباً!
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذه الأدوية ستختفي من السوق قريباً!
13:59 | 2021-06-18
18/06/2021 01:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تستمتع على البحر مع خطيبها ببيكيني أحمر.. ولهذا السبب تأجل زفافهما (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي تستمتع على البحر مع خطيبها ببيكيني أحمر.. ولهذا السبب تأجل زفافهما (صور)
03:00 | 2021-06-18
18/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خضوعها لعملية تجميل.. إليسا تُفاجئ الجمهور بوجه مشدود وشفاه ممتلئة شاهدوا كيف ظهرت (صور وفيديو)
Lebanon 24
بعد خضوعها لعملية تجميل.. إليسا تُفاجئ الجمهور بوجه مشدود وشفاه ممتلئة شاهدوا كيف ظهرت (صور وفيديو)
02:00 | 2021-06-18
18/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرع نجم مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته.. وعملية قيصرية للأم المتوفاة لإنقاذ الجنين (صور)
Lebanon 24
مصرع نجم مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته.. وعملية قيصرية للأم المتوفاة لإنقاذ الجنين (صور)
07:20 | 2021-06-18
18/06/2021 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الاكثر بخلاً!
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الاكثر بخلاً!
02:00 | 2021-06-18
18/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:00 | 2021-06-18
جولة الصباح الاخبارية: هدنة حكومية بانتظار حل يعيد الزخم... وبوريل يهزّ العصا فرنسياً
22:56 | 2021-06-18
الحكومة العتيدة "لاءات" ومفاجأة محتملة؟
23:18 | 2021-06-18
تصنيع لقاح "سبوتنيك" في لبنان.. وهذا سعر الجرعتين
23:18 | 2021-06-18
"تاتش" توافق على دفع 65 في المئة من مستحقات "Cplus" باللولار ثم تتراجع
23:15 | 2021-06-18
ماذا عن سيناريو الاعتذار... وإعادة التكليف؟!
23:15 | 2021-06-18
فرصة اخيرة قبل العقوبات
فيديو
لعشاق التصوير.. "Honor" تُعلن رسميا عن مواصفات أفضل هواتفها (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق التصوير.. "Honor" تُعلن رسميا عن مواصفات أفضل هواتفها (فيديو)
23:00 | 2021-06-18
19/06/2021 07:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"سبيس إكس" تنجح بإيصال قمر "GPS" من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض! (فيديو)
Lebanon 24
"سبيس إكس" تنجح بإيصال قمر "GPS" من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض! (فيديو)
11:00 | 2021-06-18
19/06/2021 07:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تحويل ثكنة القذافي "النسائية" إلى مجمع ترفيهي! (فيديو)
Lebanon 24
تحويل ثكنة القذافي "النسائية" إلى مجمع ترفيهي! (فيديو)
09:30 | 2021-06-18
19/06/2021 07:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact