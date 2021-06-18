تخضع عمليات تسعير الضروريات إلى بورصة غير معلنة، ولكن لجهة الارتفاع غير الخاضع إلاَّ لانتهاز جني ثمار مالية من الفلتان والإحتكار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".