لبنان

بورصة غير معلنة

Lebanon 24
18-06-2021 | 21:05
A-
A+
Doc-P-834551-637596583676567673.png
Doc-P-834551-637596583676567673.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تخضع عمليات تسعير الضروريات إلى بورصة غير معلنة، ولكن لجهة الارتفاع غير الخاضع إلاَّ لانتهاز جني ثمار مالية من الفلتان والإحتكار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
في لبنان.. كريمات الوقاية من الشمس تباع في "البورصة"!
lebanon 24
19/06/2021 07:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تصنيع لقاح "سبوتنيك" في لبنان.. وهذا سعر الجرعتين
lebanon 24
19/06/2021 07:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
التجييش الطائفيّ يضاعف من استسلام اللبنانيين
lebanon 24
19/06/2021 07:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب والحكومة ومصرف لبنان يرفضون تحمّل المسؤولية
lebanon 24
19/06/2021 07:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24

بورصة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2021-06-18
22:56 | 2021-06-18
23:18 | 2021-06-18
23:18 | 2021-06-18
23:15 | 2021-06-18
23:15 | 2021-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website