لبنان

مبادرة برّي مستمرّة

Lebanon 24
18-06-2021 | 17:32
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تتحدث معلومات "اللواء" عن ان "الرئيس نبيه بري ابلغ حليف "التيار الوطني الحر"، "حزب الله"، انه ليس على استعداد لاستئناف مبادرته ما لم يتبلغ رسمياً بأن فريق بعبدا والتيار سيتلزم مندرجات المبادرة لإنجاحها".

وبعد جردة حساب بائسة للعهد القوي، الذي دمّر البلد، لا تزال عين التينة على موقفها بأن المدخل لوقف الانهيار بحكومة عبر مبادرة الرئيس بري المستمرة.

بدورها مصادر مقربة من الرئاسة الأولى قالت لـ"اللواء" ان "ما طرأ مؤخراً وأدى إلى تعليق الاتصالات الحكومية ستكون له انعكاساته على ايصال الملف إلى خواتيمه بمعنى آخر ان الامل مفقود بأي خرق بعدما باتت الصورة واضحة حول قراءة مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري والحاجة إلى تحديد بعض النقاط، التي يتعين التركيز عليها".
ولفتت إلى انه "قد تكون هناك تحركات أخرى لرئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي يكرر اهمية التسوية ويخشى من قادم الأيام".
المصدر: اللواء
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