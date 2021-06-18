عقيص لـ"الأنباء" الكويتية: هناك أجندة متضاربة بموضوع تشكيل الحكومة

اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عقيص أن "هناك أجندة متضاربة بموضوع تشكيل الحكومة والوضع اللبناني".

ورأى ان "حرب الأجندات الخارجية والداخلية، هي من تعطل تشكيل الحكومة، إذ ان البعض من الفرقاء والأطراف السياسية اللبنانية ينتظرون نتائج المفاوضات الإيرانية - الأميركية حول الملف النووي الإيراني، وصورة الخريطة الجديدة في الشرق الأوسط في ظل التغيرات الحاصلة، وما يجري في إسرائيل"، مشيراً الى ان "بعض الجهات تعرقل كي تتمسك ببقايا مواقع قوية لها، بعد انتهاء الولاية الرئاسية".وقال عقيص في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية: "ان ما وصلنا إليه من أوضاع معيشية صعبة ومأساوية، عبر انقطاع الأدوية وغياب الكهرباء والمحروقات والمواد الغذائية والسلع المدعومة، ينذر بالأسوأ. للأسف كنا نتمنى لو ان كل هذا الضغط والكباش السياسي، ان يؤدي الى تنازلات من الطرفين المعنيين بالموضوع الحكومي، رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، والاتفاق على صيغة حكومية. لكن طالما لا يقومان بهذا الدور، فهذا يدل على وجود أجندات مخفية، البعض منها يتعلق بالحلول الإقليمية الكبرى، والبعض الآخر يتعلق بمرحلة ما بعد الرئاسة".