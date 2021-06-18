قرار الحريري بالاعتذار رهين تحرّكات برّي

رأت أوساط سياسية أن "قرار الحريري بالاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة يبقى رهين ما ستسفر عنه تحركات رئيس مجلس النواب نبيه بري".



وأشارت عبر "العرب" إلى أن "هذه الخطوة في حال تحققت، وهو أمر مستبعد على الأقل في الظرف الراهن، فذلك سيكون عبر تنسيق وتفاهم مع بري الذي أظهر في الفترة الأخيرة دعما كبيرا للحريري في مواجهة ما يتعرض له من جانب رئيس الجمهورية ميشال عون وظهيره السياسي "التيار الوطني الحر".