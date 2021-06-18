الصفقة التنفيعة

أكد مرجع مسؤول في مرفأ بيروت ان صفقة ترحيل الحاويات من مرفأ بيروت التي قيل انها تحتوي مواد كيماوية ومشتعلة التي كُلِفت شركة كومبي ليفت بترحيلها مقابل مليوني دولار، هي عبارة عن تنفيعة كون المواد التي تحتويها موجودة في السوق المحلي وهناك حاجة لها في الصناعات المحلية.