لبنان

استياء في حركة أمل

Lebanon 24
18-06-2021 | 21:20
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استاء مناصرو حركة امل في البقاع من قيام وزير الزراعة بالدعوة الى تدشين مختبرات في مصلحة الابحاث الزراعية في رياق برعاية رئيس الجمهورية، في عز خلافه مع الرئيس بري.
المصدر: نداء الوطن
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وزير الزراعة

حركة أمل

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