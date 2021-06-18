استياء في حركة أمل

استاء مناصرو حركة امل في البقاع من قيام وزير الزراعة بالدعوة الى تدشين مختبرات في مصلحة الابحاث الزراعية في رياق برعاية رئيس الجمهورية، في عز خلافه مع الرئيس بري.

