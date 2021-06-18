هل يسرّع رفع الدعم... دخول الحريري إلى السراي؟

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": يمكن القول وفق بعض المتابعين إنّ تسريع خطوات رفع الدعم يحصل بضغط من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بحجة نفاد الاحتياطي من العملات الصعبة ورفضه المساس بالاحتياطي الإلزامي، خصوصاً وأنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يختبئ وراء "صفة" تصريف الأعمال رافضاً القيام بأي خطوة من شأنها أن تشعل فتيل الغليان الشعبي بوجهه خصوصاً وأنّه يعتبر أنّ ما يحصل ناجم عن تراكم سياسات خاطئة لا يتحمّل مسؤوليتها، فضلاً عن كونه يرى أنّ توسيع دائرة تصريف الأعمال قد يدفع بالقوى السياسية إلى التمادي في شروط مفاوضات التأليف وبالتالي تأخير ولادة الحكومة فيما هو مستعجل لمغادرة السراي.ولهذا يرى البعض أنّ الضغط الذي يمارسه المصرف المركزي، ولو أنّه يحصل تحت وطأة جفاف حنفية الدولارات، إنما قد يكون أيضاً من باب تعبيد الطريق أمام دخول رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى السراي، ذلك لأن الأخير يخشى الاقدام على هذه الخطوة لانفجار لغمها بوجهه في أول أيام رئاسته، وهو لهذه الغاية يفضّل أن تقوم حكومة حسان دياب بدور كيس الرمل لمواجهة البركان الشعبي.هكذا ثمة من يعتقد أنّ مسارعة المصرف المركزي إلى رفع الدعم، وهو فعلها في ما خصّ المواد الغذائية، وها هو يتجه إلى تقليص الدعم على البنزين اذا ما جرى السير باقتراحه القاضي بأن تدفع الشركات على أساس سعر الدولار 3900 فيتكفّل هو بالباقي إلى حين اقرار البطاقة التمويلية، فيما الخلاف لا يزال قائماً حول لائحة الأدوية التي سيبقي على دعمها. أمّا الفيول حاجة مؤسسة كهرباء لبنان، فقد أبلغ المصرف المركزي وزارة الطاقة بأنّه لن يسدد إلا قيمة السلفة التي أقرها مجلس النواب والبالغة 200 مليون دولار، والتي قد تكفي حتى نهاية آب المقبل. أما بعدها فهي العتمة، فيما يؤجل إلى اللحظة قرار رفع الدعم عن المازوت.ولكن هل هذا يعني أنّ طريق الحريري إلى السراي ستكون مسهّلة اذا ما سارع المصرف المركزي إلى فرض ما تخشى السلطة السياسية الاقدام عليه؟ حتى الآن، لا يبدو الجواب ايجابياً، وثمة الكثير من العراقيل التي تبعد الحريري عن العودة إلى السراي بعدما آلت لغيره".