26
o
بيروت
35
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
باسيل سيدعو بري لاستئناف مبادرته؟
Lebanon 24
18-06-2021
|
23:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الانباء":
لا يبدو أن هناك جديداً على المسار السياسيّ حتى لو عادت مبادرة رئيس مجلس النواب الى التداول.
وتقول المصادر إن الحريري كان على عتبة الإعلان عن الاعتذار قبل أن يتدخّل بري ويحمّله مسؤولية ما سيحدث بعد ذلك، لأن الاعتذار سيفتح باب الاستشارات وتسمية بديل لرئاسة الحكومة، ولن يكون مقبولاً من الحريري اعتبار الشراكة في ذلك استهدافاً له، فتراجع الحريري عن الاعتذار، وكان وقع الأمر صادماً في بعبدا التي شعرت أن «اللقمة وصلت الى الفم وضاعت»، لكن المصادر تقول إن الأمر انتهى الآن والحريري صرف النظر عن الاعتذار على الأقل مرحلياً، وتوقعت أن يعود رئيس التيار الوطني الحر للإعلان عن دعوة رئيس مجلس النواب لاستئناف مبادرته، لتشكيل حكومة برئاسة الحريري.
وبحسب ما علمت «البناء» فإن حزب الله وقبل إضراب الخميس الذي نفّذه الاتحاد العمالي العام لعب دوراً بين كافة الأطراف المتنازعة لخفض منسوب التوتر السياسي والإعلامي والحؤول دون انتقاله إلى الشارع التي تتحوّل شوارع بسحر ساحر، وتمنى الحزب على جميع الأفرقاء أقله إبقاء الخلاف تحت الإطار السياسي المضبوط وتجنب الشوارع إذا كان الاتفاق على تأليف الحكومة متعذراً وذلك للحفاظ على الحد الأدنى من الخطاب السياسي الهادئ والاستقرار الأمني في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفجرة.
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. هذه الأدوية ستختفي من السوق قريباً!
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذه الأدوية ستختفي من السوق قريباً!
13:59 | 2021-06-18
18/06/2021 01:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرع نجم مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته.. وعملية قيصرية للأم المتوفاة لإنقاذ الجنين (صور)
Lebanon 24
مصرع نجم مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته.. وعملية قيصرية للأم المتوفاة لإنقاذ الجنين (صور)
07:20 | 2021-06-18
18/06/2021 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان للأيام المقبلة.. ارتفاعٌ أم هبوط؟
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان للأيام المقبلة.. ارتفاعٌ أم هبوط؟
12:00 | 2021-06-18
18/06/2021 12:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يصيب بتوقّع جديد.. من خارج الحدود! (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يصيب بتوقّع جديد.. من خارج الحدود! (فيديو)
05:00 | 2021-06-18
18/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تجاوزه بينما كان ينتظر دوره أمام محطة بنزين في مركبا.. وهذا ما حصل! (فيديو)
Lebanon 24
تجاوزه بينما كان ينتظر دوره أمام محطة بنزين في مركبا.. وهذا ما حصل! (فيديو)
08:22 | 2021-06-18
18/06/2021 08:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2021-06-19
استدراك باسيل المتأخر بفعل العزلة والعقوبات
03:50 | 2021-06-19
بوريل يلوّح بالعقوبات من بعبدا: لبنان على حافة الوقوع في الانهيار المالي
03:36 | 2021-06-19
بعد الاشكال والتضارب أمام سوبر ماركت في طرابلس.. الجيش أوقف مطلق النار
03:24 | 2021-06-19
احتجاز جثة طفلة في مستشفى مقابل مبلغ مادي.. هذا ما أعلنه أبو فاعور
03:15 | 2021-06-19
الفرنسيون جددوا حضورهم اللبناني: "هذا الامر خط احمر"
03:00 | 2021-06-19
بين "التيار" و"حزب الله".. "الطلاق الانتخابي" أصبح واقعاً؟!
فيديو
لعشاق التصوير.. "Honor" تُعلن رسميا عن مواصفات أفضل هواتفها (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق التصوير.. "Honor" تُعلن رسميا عن مواصفات أفضل هواتفها (فيديو)
23:00 | 2021-06-18
19/06/2021 11:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"سبيس إكس" تنجح بإيصال قمر "GPS" من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض! (فيديو)
Lebanon 24
"سبيس إكس" تنجح بإيصال قمر "GPS" من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض! (فيديو)
11:00 | 2021-06-18
19/06/2021 11:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تحويل ثكنة القذافي "النسائية" إلى مجمع ترفيهي! (فيديو)
Lebanon 24
تحويل ثكنة القذافي "النسائية" إلى مجمع ترفيهي! (فيديو)
09:30 | 2021-06-18
19/06/2021 11:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact