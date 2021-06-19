لبنان

زحلة تستعدّ لانتخاب مُطران جديد وسط تنافس سياسي على عاصمة الكثلكة

Lebanon 24
19-06-2021 | 06:12
A-
A+
Doc-P-834606-637596800462673486.jpg
Doc-P-834606-637596800462673486.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت رلى ابراهيم في "الاخبار": يوم الاثنين المقبل، ينعقد سينودس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك على مدى أربعة أيام لانتخاب مطارنة جُدد في كلّ من بعلبك ــــ الهرمل، زحلة، اللاذقية، وحلب. الاهتمام سيكون مُركّزاً على هوية مطران زحلة الجديد الذي سيخلف المطران عصام درويش، علماً بأنّ ولاية الأخير انتهت مع تقديمه استقالته في العام الماضي، إلا أنّ تأجيل انعقاد السينودس حال دون تعيين مطران آخر، فبقي في منصبه عاماً إضافياً. وتحظى انتخابات أبرشية زحلة بأهمية لأنّها مركز الثقل الكاثوليكي، ولأن لأبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم المكليين الكاثوليك أملاكاً وأوقافاً كبيرة، فضلاً عن تأثير مطرانها على القرار الزحلي اجتماعياً وسياسيا.

ثمة خلاف مستجدّ اليوم ــــ قبيل رحيل درويش ــــ يكمن في دعمه مطران كندا إبراهيم إبراهيم لخلافته، أي السعي لنقله من مطرانية كندا إلى مطرانية زحلة. انتشار الخبر في الكنيسة، أثار امتعاض بعض الرهبان والخوارنة. فتعيين مطرانٍ من «خارجهم» على رأس الأبرشية، يعتبرونه «قتلاً» لطموحهم بتتويج مسيرتهم بالوصول إلى رأس الأبرشية.
سليم وردة ورئيس البلدية أسعد زغيب ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي (الأخير أرثوذكسي، لكنه يتكفّل اليوم بمتابعة الملف المسيحي في تيار المستقبل) ومعهم مطران صيدا إيلي حدّاد، يدعمون راهباً مخلّصياً يدعى ميلاد الجاويش ويخدم في دار العناية الصالحة في صيدا. مسعى تيار المستقبل هنا هو السيطرة على أبرشية زحلة (وخصوصاً أنها تشمل البقاع الغربي أيضاً)، كما يسيطر «المستقبل» على أبرشيتَي صيدا وصور (فحداد هو مطران أصيل في صيدا، وعٌيّن في بداية العام مدبّراً رسولياً على أبرشية صور). تتقاطع مصلحة المطران حداد وتيار المستقبل هنا، فالأول عبر سعيه السيطرة على ثلاث أبرشيات (إذا انتخب الجاويش مطراناً) يكون قد ربح معركة استباقية نيابةً عن تيار المستقبل ضد بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق يوسف العبسي، عبر الضغط عليه ودفعه إلى الاستقالة، فيُستبدل بحداد.

في مقابل الدعم لميلاد جاويش، يدعم الفريق الآخر المُتمثّل بالبطريرك العبسي والمطران درويش وجريصاتي، نقل المطران إبراهيم إبراهيم من كندا إلى زحلة. ينفي المطران درويش لـ«الأخبار» دعمه لأي طرف، مؤكّداً أنّه «لا يوجد ترشيحات مسبقة، بل كل واحد يُدلي بصوته عندما ينعقد السينودس، من دون أي تأثير على المطارنة». من جهته، يؤكّد جريصاتي في حديثه إلى «الأخبار» أن لا علاقة له كـ«علماني» في هذه الانتخابات، «الأمر يعود للسينودس حصراً. إن استشارني أحد أحيله إلى البطريرك العبسي والمطران درويش». أما في شأن ما يُقال عن دعوته إلى تكريم درويش فقط، بما يُعدّ بمثابة رسالة سياسية، يجيب جريصاتي بأنّ الدعوة كانت عامة «والبطريرك طلب أن تكون برعاية رئيس الجمهورية، الذي طلب مني أن أُمثّله في الاحتفال والافتتاح. وأنا وقفت على الخواء السياسي الكاثوليكي في زحلة، نهار عرفت أن المدينة، بالتمثيل السياسي الكاثوليكي، غائبة».

وسط هذا المشهد المنقسم، تخوض زحلة مجموعة تحدّيات، وثمة من يعتقد أنّه يفترض بالفاتيكان والسفير البابوي حسم الصراع لإبعاد شبح الانقسام عن الكنيسة. فكرسي أبرشية زحلة يُستخدم حالياً كسلاح بين قوى سياسية متصارعة. الأمر رهن بالرسالة التي يريد الفاتيكان نشرها في عاصمة الكثلكة، وخصوصاً أنّ المطران المقبل سيخدم رعيّته لمدّة 25 عاماً، وليس نائباً ــــ مثلاً ــــ يُكمل أعوامه الأربعة ويرحل.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2021-06-19
03:50 | 2021-06-19
03:36 | 2021-06-19
03:24 | 2021-06-19
03:15 | 2021-06-19
03:00 | 2021-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website