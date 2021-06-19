26
o
بيروت
35
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
زحلة تستعدّ لانتخاب مُطران جديد وسط تنافس سياسي على عاصمة الكثلكة
Lebanon 24
19-06-2021
|
06:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت رلى ابراهيم في "الاخبار": يوم الاثنين المقبل، ينعقد سينودس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك على مدى أربعة أيام لانتخاب مطارنة جُدد في كلّ من بعلبك ــــ الهرمل، زحلة، اللاذقية، وحلب. الاهتمام سيكون مُركّزاً على هوية مطران زحلة الجديد الذي سيخلف المطران عصام درويش، علماً بأنّ ولاية الأخير انتهت مع تقديمه استقالته في العام الماضي، إلا أنّ تأجيل انعقاد السينودس حال دون تعيين مطران آخر، فبقي في منصبه عاماً إضافياً. وتحظى انتخابات أبرشية زحلة بأهمية لأنّها مركز الثقل الكاثوليكي، ولأن لأبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم المكليين الكاثوليك أملاكاً وأوقافاً كبيرة، فضلاً عن تأثير مطرانها على القرار الزحلي اجتماعياً وسياسيا.
ثمة خلاف مستجدّ اليوم ــــ قبيل رحيل درويش ــــ يكمن في دعمه مطران كندا إبراهيم إبراهيم لخلافته، أي السعي لنقله من مطرانية كندا إلى مطرانية زحلة. انتشار الخبر في الكنيسة، أثار امتعاض بعض الرهبان والخوارنة. فتعيين مطرانٍ من «خارجهم» على رأس الأبرشية، يعتبرونه «قتلاً» لطموحهم بتتويج مسيرتهم بالوصول إلى رأس الأبرشية.
سليم وردة ورئيس البلدية أسعد زغيب ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي (الأخير أرثوذكسي، لكنه يتكفّل اليوم بمتابعة الملف المسيحي في تيار المستقبل) ومعهم مطران صيدا إيلي حدّاد، يدعمون راهباً مخلّصياً يدعى ميلاد الجاويش ويخدم في دار العناية الصالحة في صيدا. مسعى تيار المستقبل هنا هو السيطرة على أبرشية زحلة (وخصوصاً أنها تشمل البقاع الغربي أيضاً)، كما يسيطر «المستقبل» على أبرشيتَي صيدا وصور (فحداد هو مطران أصيل في صيدا، وعٌيّن في بداية العام مدبّراً رسولياً على أبرشية صور). تتقاطع مصلحة المطران حداد وتيار المستقبل هنا، فالأول عبر سعيه السيطرة على ثلاث أبرشيات (إذا انتخب الجاويش مطراناً) يكون قد ربح معركة استباقية نيابةً عن تيار المستقبل ضد بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق يوسف العبسي، عبر الضغط عليه ودفعه إلى الاستقالة، فيُستبدل بحداد.
في مقابل الدعم لميلاد جاويش، يدعم الفريق الآخر المُتمثّل بالبطريرك العبسي والمطران درويش وجريصاتي، نقل المطران إبراهيم إبراهيم من كندا إلى زحلة. ينفي المطران درويش لـ«الأخبار» دعمه لأي طرف، مؤكّداً أنّه «لا يوجد ترشيحات مسبقة، بل كل واحد يُدلي بصوته عندما ينعقد السينودس، من دون أي تأثير على المطارنة». من جهته، يؤكّد جريصاتي في حديثه إلى «الأخبار» أن لا علاقة له كـ«علماني» في هذه الانتخابات، «الأمر يعود للسينودس حصراً. إن استشارني أحد أحيله إلى البطريرك العبسي والمطران درويش». أما في شأن ما يُقال عن دعوته إلى تكريم درويش فقط، بما يُعدّ بمثابة رسالة سياسية، يجيب جريصاتي بأنّ الدعوة كانت عامة «والبطريرك طلب أن تكون برعاية رئيس الجمهورية، الذي طلب مني أن أُمثّله في الاحتفال والافتتاح. وأنا وقفت على الخواء السياسي الكاثوليكي في زحلة، نهار عرفت أن المدينة، بالتمثيل السياسي الكاثوليكي، غائبة».
وسط هذا المشهد المنقسم، تخوض زحلة مجموعة تحدّيات، وثمة من يعتقد أنّه يفترض بالفاتيكان والسفير البابوي حسم الصراع لإبعاد شبح الانقسام عن الكنيسة. فكرسي أبرشية زحلة يُستخدم حالياً كسلاح بين قوى سياسية متصارعة. الأمر رهن بالرسالة التي يريد الفاتيكان نشرها في عاصمة الكثلكة، وخصوصاً أنّ المطران المقبل سيخدم رعيّته لمدّة 25 عاماً، وليس نائباً ــــ مثلاً ــــ يُكمل أعوامه الأربعة ويرحل.
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. هذه الأدوية ستختفي من السوق قريباً!
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذه الأدوية ستختفي من السوق قريباً!
13:59 | 2021-06-18
18/06/2021 01:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرع نجم مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته.. وعملية قيصرية للأم المتوفاة لإنقاذ الجنين (صور)
Lebanon 24
مصرع نجم مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته.. وعملية قيصرية للأم المتوفاة لإنقاذ الجنين (صور)
07:20 | 2021-06-18
18/06/2021 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان للأيام المقبلة.. ارتفاعٌ أم هبوط؟
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان للأيام المقبلة.. ارتفاعٌ أم هبوط؟
12:00 | 2021-06-18
18/06/2021 12:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يصيب بتوقّع جديد.. من خارج الحدود! (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يصيب بتوقّع جديد.. من خارج الحدود! (فيديو)
05:00 | 2021-06-18
18/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تجاوزه بينما كان ينتظر دوره أمام محطة بنزين في مركبا.. وهذا ما حصل! (فيديو)
Lebanon 24
تجاوزه بينما كان ينتظر دوره أمام محطة بنزين في مركبا.. وهذا ما حصل! (فيديو)
08:22 | 2021-06-18
18/06/2021 08:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2021-06-19
استدراك باسيل المتأخر بفعل العزلة والعقوبات
03:50 | 2021-06-19
بوريل يلوّح بالعقوبات من بعبدا: لبنان على حافة الوقوع في الانهيار المالي
03:36 | 2021-06-19
بعد الاشكال والتضارب أمام سوبر ماركت في طرابلس.. الجيش أوقف مطلق النار
03:24 | 2021-06-19
احتجاز جثة طفلة في مستشفى مقابل مبلغ مادي.. هذا ما أعلنه أبو فاعور
03:15 | 2021-06-19
الفرنسيون جددوا حضورهم اللبناني: "هذا الامر خط احمر"
03:00 | 2021-06-19
بين "التيار" و"حزب الله".. "الطلاق الانتخابي" أصبح واقعاً؟!
فيديو
لعشاق التصوير.. "Honor" تُعلن رسميا عن مواصفات أفضل هواتفها (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق التصوير.. "Honor" تُعلن رسميا عن مواصفات أفضل هواتفها (فيديو)
23:00 | 2021-06-18
19/06/2021 11:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"سبيس إكس" تنجح بإيصال قمر "GPS" من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض! (فيديو)
Lebanon 24
"سبيس إكس" تنجح بإيصال قمر "GPS" من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض! (فيديو)
11:00 | 2021-06-18
19/06/2021 11:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تحويل ثكنة القذافي "النسائية" إلى مجمع ترفيهي! (فيديو)
Lebanon 24
تحويل ثكنة القذافي "النسائية" إلى مجمع ترفيهي! (فيديو)
09:30 | 2021-06-18
19/06/2021 11:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact