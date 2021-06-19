عبدالله: الأمن الدوائي في دائرة الخطر

كتب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر":

"الأمن الدوائي للبناني في دائرة الخطر،اتهامات يتم التقاذف بها،حجم الملف السنوي مليار و٢٠٠ مليون $،قيمة العجز للخارج ٦٠٠ مليون $،الاحتياط الموجود فقط لأسابيع،في غياب الدولة وخطة ترشيد الدعم،مصرف لبنان ينفذ ما يقرره هو ويختاره،كل فرقاء كورس الدواء يصرخون،وحده المواطن يئن!"