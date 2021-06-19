لبنان

رسالة الموفد الاوروبي للمسؤولين اللبنانيين: "انتهى وقت اللعب وبلش الجَد"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-06-2021 | 01:15
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في اول زيارة رسمية له للبنان، وصل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل الى بيروت ليلا لاجراء محادثات رسمية ليومين يختتمها بمؤتمر صحافي.
وتفيد المعلومات ان بوريل "لا يحمل مبادرة اوروبية جديدة بل سيجدد للمسؤولين اللبنانيين  تأكيد دعم مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وسيؤكد ان المدخل الى حل الازمة هو في تشكيل حكومة تطبق الإصلاحات من أجل الحصول على دعم صندوق النقد الدولي وتطبيق مندرجات مؤتمر سيدر،  ومن دون هذه الاصلاحات لا امكانية لاي دعم اوروبي".

وسيشدد الموفد الاوروبي على "ان اوروبا التي تنظر بقلق الى الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان، ستقوم بخطوات عاجلة لدعم المؤسسات العسكرية والامنية لتمكينها من الحفاظ على الاستقرار، لكن اي خطوات اخرى ستبقى مرهونة بالاصلاحات".

وسيتطرق الموفد الاوروبي امام المسؤولين اللبنانيين الى موضوع العقوبات الاوروبية المتوقعة  ضد مسؤولين لبنانيين "من خلال التأكيد على مشاورات تجري بين فرنسا التي باشرت تطبيق عقوبات احادية ، وبين دول الاتحاد الاوروبي لاصدار سلسلة عقوبات موحّدة، لان الاتحاد الاوروبي ينظر بقلق الى مماطلة المسؤولين اللبنانيين في القيام بواجباتهم ، مما يهدد بحصول فوضى في لبنان ، لن يكون لبنان بمنأى عنها ، بفعل وجود اعداد كبيرة من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين على الاراضي اللبنانية"، وفق ما كشف ديبلوماسي اوروبي بارز .

لبنان

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