6 جرحى وحالات خطرة.. حادث سير مروّع على طريق عام الضنية اليوم

وقع حادث سير بين مركبتين من نوع مرسيدس و"رابيد" على طريق عام الضنية محلة البياض مما أدى الى اصابة 6 أشخاص بعضها خطرة.



وقد عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ و الاغاثة التابعة للجمعية الطبية الإسلامية على نقل 4 منهم الى مستشفى طرابلس الحكومي "القبة" فيما عمل الصليب الأحمر اللبناني على نقل اصابتين الى مركز العائلة الطبي "FMC".