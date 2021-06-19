لبنان

6 جرحى وحالات خطرة.. حادث سير مروّع على طريق عام الضنية اليوم

Lebanon 24
19-06-2021 | 08:41
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وقع حادث سير بين مركبتين من نوع مرسيدس و"رابيد" على طريق عام الضنية محلة البياض مما أدى الى اصابة 6  أشخاص بعضها خطرة.

وقد عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ و الاغاثة التابعة للجمعية الطبية الإسلامية على نقل 4 منهم الى مستشفى طرابلس الحكومي "القبة" فيما عمل الصليب الأحمر اللبناني على  نقل اصابتين الى مركز العائلة الطبي "FMC".
 
 
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