لبنان

اقبال كثيف للمواطنين منذ الصباح الباكر.. ماذا يجري في العيرونية؟

Lebanon 24
19-06-2021 | 08:57
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أُعيد فتح مركز المعاينة الميكانيكية في محلة العيرونية، ويشهد اقبالا كثيفا من قبل المواطنين منذ الصباح الباكر.
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