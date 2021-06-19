100 سنة بين البطريركية المارونية والمملكة العربية السعودية

بتوجيهاتٍ رفيعة المستوى من قيادتها، بدأت السفارة السعودية في لبنان بالتحضيرات اللوجستية والتنظيمية لحفلٍ ضخم على مستوى الحضور السياسي ومضمون الإحتفال الذي سيكون تحت عنوان "مئة سنة على العلاقة التاريخية بين البطريركية المارونية ، والمملكة العربية السعودية ".

وفي معلومات خاصة لـ"لبنان ٢٤" فان الاحتفال، الذي سيقام في الصرح البطريركي في بكركي، اوائل الشهر المقبل، سوف يتخلله عرض للعموم للمرة الاولى، لوثائق تاريخية ومراسلات بين الطرفين تعود لسنة ١٩٢٠، كما سيكون للبطريرك الماروني بشارة الراعي "كلمة تاريخية" في المناسبة تؤكد عمق العلاقات بين الطرفين.