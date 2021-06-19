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لبنان
شيف عالمي في لبنان لاطعام الفقراء
Lebanon 24
19-06-2021
|
02:14
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احتفلت إدارة مستشفى المشرق الفرنسي - سن الفيل، بالطاهي الفرنسي العالمي الشيف "أريك بانسو" من مؤسسة "بول بوكوز" الفرنسية الذي حضر الى لبنان خصيصا للمشاركة في البرنامج الذي تنظمه جمعية "Mon Liban DAzur "، بالتعاون مع جمعية "بول بوكوز".
يهدف البرنامج الى تقديم وجبات طعام جاهزة وساخنة للفقراء ولاسيما المتضررين من إنفجار مرفأ بيروت باشراف وطهي الشيف العالمي "اريك بانسو" بالتعاون مع رئيس جمعية جذورنا "مطبخ مريم" الأب هاني طوق، حيث يتم يوميا طبخ حوالي 700 وجبة طعام ساخنة ضمن افضل المعايير الصحية العالمية ليتم توزيعها على الفقراء وخصوصا لمتضرري انفجار مرفأ بيروت لعدة أشهر، إضافة الى تقديم وجبات طعام صحية للمرضى الفقراء النزلاء في مستشفى المشرق.
والشيف "بانسو" الحائز على نجمة ميشلان العالمية، يحضر الى لبنان من مؤسسة Paul Bocuse الفرنسية التي حضرت لأول مرة إلى لبنان من أجل إقامة هذا المشروع الانساني في برنامج غذائي منظم بأفضل المعايير الصحية والعلمية.
ويندرج هذا النشاط في إطار الشراكات الخيرية ومشاريع التبادل والتعاون بين فرنسا ولبنان، وحضرت مؤسسة "بول بوكوز"، ممثلة بمديرها ورئيسها بوكوز، مع الشيف العالمي بانسو إلى بيروت، لتقديم 3 أيام مكثفة من النشاطات الانسانية والخيرية واللقاءات والمشاركة المميزة.
وبعد زيارة قام بها بانسو مع وفد مؤسسة "بول بوكوز" وجمعية "مون ليبان دازور" لأرجاء المستشفى والمطابخ، في حضور الفرق الطبية والرئيس التنفيذي الدكتور انطوان معلوف وفرق الإدارة، أشرف الشيف إريك بانسو على تحضير أطباق الوجبات اليومية التي يتم تقديمها في قاعة الطعام مع رؤساء المستشفى، والتي يقوم بعد ذلك بتوزيعها على المرضى.
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