لبنان

توقيف مدير مستشفى في طرابلس بتهمة "تزوير طبي وارتكابات جرمية وغير انسانية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-06-2021 | 09:31
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تم ليل امس توقيف ( ك. ح) وهو  طبيب ومدير مستشفى في طرابلس على ذمة التحقيق "بتهمة فساد وتزوير وارتكابات جرمية وغير انسانية"، وذلك بعد صدور قرار من النيابة العامة بتوقيفه وتحويله للتحقيق.

وتفيد المعلومات "انه جرى توقيف الطبيب من قبل دائرة  تحري طرابلس، بعد ان كانت وزارة الصحة قد اوقفت رخصة المستشفى قبل مدة، وتم فتح تحقيق اثر عدة شكاوى من الموظفين بعد صرفهم تعسفياً ويبلغ عددهم ٤٠ موظفا بين طبيب وممرض وعامل".

وتضيف المعلومات "ان الطبيب الموقوف يواجه عدة اتهامات اهمها تزوير مستندات ونتائج مخبرية، واجراء عمليات جراحية وهمية، وبيع المخدرات الطبية خارج المستشفى. كما يواجه  تهمة خطيرة ، وهي تصوير السيدات عاريات بعد خضوعهن للتخدير قبل العمليات الجراحية بحجة التعليم الطبي".

ووفق المعلومات "فان الموظفين المطرودين من المستشفى ادلوا بافاداتهم اثناء التحقيقات وذكروا فيها هذه المخالفات امام الضابطة العدلية". 

لبنان

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