الفرنسيون جددوا حضورهم اللبناني: "هذا الامر خط احمر"

تفيد مصادر مطلعة "ان الفرنسيين جددوا "تحركهم اللبناني" انطلاقا من ثابتة اساسية خلاصتها "منع الانهيار الكامل للدولة اللبنانية".

ووفق المصادر "فان باريس لا تعمل على تعويم المبادرة الفرنسية عبر حراكها المتجدد، بل تحاول منع الانهيار الكامل من خلال مساع اقليمية ودولية، ولعل التعاون العراقي النفطي مع لبنان والذي اعلن عن زيادته في الايام الماضية، ابلغ دليل على التحركات الفرنسية المكوكية التي شملت واشنطن ومن ثم بغداد لتجنب انقطاع التيار الكهربائي".

وتقول المصادر " ان انهيار الهيكل اللبناني يعتبر بالنسبة لفرنسا امرا غير مسموح به، مهما كان".