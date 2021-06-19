لبنان

الفرنسيون جددوا حضورهم اللبناني: "هذا الامر خط احمر"

Lebanon 24
19-06-2021 | 10:15
A-
A+
Doc-P-834680-637596944390221528.jpg
Doc-P-834680-637596944390221528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفيد مصادر مطلعة "ان الفرنسيين جددوا "تحركهم اللبناني" انطلاقا من ثابتة اساسية خلاصتها "منع الانهيار الكامل للدولة اللبنانية".
ووفق المصادر "فان باريس لا تعمل على تعويم المبادرة الفرنسية عبر حراكها المتجدد، بل تحاول منع الانهيار الكامل من خلال مساع اقليمية ودولية،  ولعل التعاون العراقي النفطي مع لبنان والذي اعلن عن زيادته في الايام الماضية، ابلغ دليل على التحركات الفرنسية المكوكية التي شملت واشنطن ومن ثم بغداد لتجنب انقطاع التيار الكهربائي".
وتقول المصادر " ان انهيار الهيكل اللبناني  يعتبر بالنسبة لفرنسا امرا غير مسموح به، مهما كان".

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:05 | 2021-06-19
04:00 | 2021-06-19
03:50 | 2021-06-19
03:36 | 2021-06-19
03:24 | 2021-06-19
03:00 | 2021-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website