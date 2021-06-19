لبنان

احتجاز جثة طفلة في مستشفى مقابل مبلغ مادي.. هذا ما أعلنه أبو فاعور

Lebanon 24
19-06-2021 | 03:24
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أعلن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور في تصريح، أن "مستشفى في البقاع يحتجز جثة طفلة عمرها شهران مقابل المليون ونصف المليون ليرة لبنانية. هذا مخالف للقانون والاخلاق، وقد أبلغت وزارة الصحة بذلك".

وقال: "جشع ما بعده جشع".
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ابو فاعور

مستشفى

البقاع

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