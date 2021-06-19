احتجاز جثة طفلة في مستشفى مقابل مبلغ مادي.. هذا ما أعلنه أبو فاعور

أعلن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور في تصريح، أن "مستشفى في البقاع يحتجز جثة طفلة عمرها شهران مقابل المليون ونصف المليون ليرة لبنانية. هذا مخالف للقانون والاخلاق، وقد أبلغت وزارة الصحة بذلك".وقال: "جشع ما بعده جشع".