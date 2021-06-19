لبنان

بعد الاشكال والتضارب أمام سوبر ماركت في طرابلس.. الجيش أوقف مطلق النار

Lebanon 24
19-06-2021 | 10:36
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بعد الاشكال الذي وقع نهار امس امام سوبر ماركت "المخازن" شارع التوجيه في طرابلس والذي تخلله تضارب بين عدد من الشبان تطور لاحقاً الى اطلاق نار واصابة شخصين وفرار مطلق النار، ونتيجة رصد وتعقب تمكنت دورية من مخابرات الجيش من توقيف مطلق النار ويدعى "ا.ج"  في منطقة ضهر العين - الكورة.

احيل على اثرها الموقوف الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات اللازمه بحقه.
 
 
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