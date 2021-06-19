لبنان

نقيب المهندسين التقى مهنئين

Lebanon 24
19-06-2021 | 04:05
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غص مقر نقابة المهندسين في طرابلس بوفود المهنئين الذين قدموا التهاني للنقيب بهاء حرب وأعضاء مجلس النقابة الجدد.

واستقبل النقيب وأعضاء المجلس في حضور النقيب السابق بسام زيادة على التوالي، وفدا يمثل الرئيس نجيب ميقاتي، وزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال الحواط، والنواب: سمير الجسر، طارق المرعبي، محمد سليمان، وليد البعريني، هادي حبيش وعلي درويش، وفدا من "تيار المردة" يمثل الوزير السابق سليمان فرنجية، والنواب السابقين الدكتور قاسم عبد العزيز وإسطفان الدويهي، أمين عام "تيار المستقبل" أحمد الحريري ممثلا بعضو المكتب السياسي ناصر عدرة.

كما حضر للتهنئة نقيب المحامين محمد المراد، نقيب الأطباء الدكتور سليم أبي صالح، نقيب أطباء الأسنان الدكتورة رلى ديب خلف، الرئيس السابق لبلدية طرابلس أحمد قمر الدين، المنسق العام المركزي للعلاقات العامة في "تيار المستقبل" سامر حدارة، عضوا المكتب السياسي في "تيار المستقبل" خالد طه وهيثم الصمد، ووفود من المنسقيات في المناطق، رئيس جمعية المشاريع الخيرية في الشمال الدكتور طه ناجي مع وفد مرافق، وفد من الجمعية الطبية الإسلامية، وفد من "الجماعة الإسلامية"، وفد من "تجمع الإصلاح والتنمية"، رؤساء جمعيات، النقيب السابق الدكتور بشير ذوق، والنقيب السابق ماريوس بعيني، وحشد من المهندسين من مختلف المناطق الشمالية.

وفي دردشة مع الإعلاميين، أكد النقيب حرب "وقوفه على مسافة واحدة من جميع المهندسين"، مشيرا الى أنه "سيبذل قصارى جهده ليكون حكما عادلا وأبا صالحا وراعيا لكل منتسب الى هذه النقابة ولكل موظف وعامل فيها".
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