القاضية غادة عون "تحاضر" بمبدأ التحفظ ولا تطبقه

كتبت القاضية غادة عون عبر" تويتر": صباح الخير .توضيح: إن كل الأرقام حول تحويل الأموال النقدية الى الخارج في الملف الذي أحقق فيه في موضوع تحويلات شركة مكتّف وغيرها هي غير دقيقة.الأرقام لا يعرفها أحد إلا الخبراء وأنا. رجاءً شوية صبر، العمل يتم بدقة ومهنية وكل شيء سيظهر الى العلن".
مصدر قضائي بارز استغرب ما تقوله القاضية عون، لأنها هي نفسها من افتعل "الضجة الإعلامية الإستعراضية" بهذا الملف وغيره و" تحاضر" اليوم بالمبدأ الذي كان عليها الإلتزام به كقاضية وهو من " الف باء" القضاء.
وقد يكون مبدأ التحفظ الذي تحمل لواءه "غبّ الطلب" هو الذي يدفعها الى التحفظ عن جولاتها المكوكية على أصحاب الشأن في مجالي السياسة والقضاء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر زيارتها لوزيرة العدل ماري كلود نجم في مكتب الأخيرة بعيداً عن الإعلام منذ بضعة أيام.