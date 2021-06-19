لبنان

القاضية غادة عون "تحاضر" بمبدأ التحفظ ولا تطبقه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-06-2021 | 04:35
A-
A+
Doc-P-834699-637596986072289461.png
Doc-P-834699-637596986072289461.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت القاضية غادة عون عبر" تويتر": صباح الخير .توضيح: إن كل الأرقام حول تحويل الأموال النقدية الى الخارج في الملف الذي أحقق فيه في موضوع تحويلات شركة مكتّف وغيرها هي غير دقيقة.الأرقام لا يعرفها أحد إلا الخبراء وأنا. رجاءً شوية صبر، العمل يتم بدقة ومهنية وكل شيء سيظهر الى العلن". 
 
مصدر  قضائي بارز استغرب ما تقوله القاضية عون، لأنها هي نفسها من افتعل "الضجة الإعلامية الإستعراضية" بهذا الملف وغيره  و" تحاضر" اليوم بالمبدأ  الذي كان عليها الإلتزام به كقاضية وهو من " الف باء" القضاء.
وقد يكون مبدأ التحفظ الذي تحمل لواءه "غبّ الطلب" هو الذي يدفعها الى التحفظ عن جولاتها المكوكية على أصحاب الشأن في مجالي السياسة والقضاء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر زيارتها لوزيرة العدل ماري كلود نجم في مكتب الأخيرة بعيداً عن الإعلام منذ بضعة أيام.

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2021-06-19
16:52 | 2021-06-19
16:16 | 2021-06-19
15:54 | 2021-06-19
15:29 | 2021-06-19
15:21 | 2021-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website