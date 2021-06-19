بعد عدّة مداهمات.. شبكة ترويج مخدّرات والتاجر الذي يزودهم بها في قبضة "المعلومات"

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:في إطار مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرّات، وبنتيجة الجهود الاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصّلت إلى تحديد كامل هويات أفراد إحدى شبكات الترويج في محافظة جبل لبنان، والتاجر الذي يمدّهم بالمخدّرات، وهم كلٌّ من:ر. ب. (مواليد عام 1995، سوري) - التاجر.م. ح. (مواليد عام 1997، لبناني) وزوجته: - م. ج. ك. (مواليد عام 1996، لبنانية)ر. ب. (مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)غ. خ. (مواليد عام 1996، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات.