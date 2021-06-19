لبنان

رئيس تجار الشمال للدول: لقاحات الأدوية والفساد والمحروقات حق لنا

Lebanon 24
19-06-2021 | 05:01
A-
A+
Doc-P-834712-637597012230595690.jpg
Doc-P-834712-637597012230595690.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 رأى رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري في بيان، أن "المجتمع الدولي يتنافس في تقديم لقاح كوفيد 19 لمكافحة وباء كورونا المتفشي في العالم بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص، ويغفل أننا في حاجة إلى لقاحات لقطاعات أخرى منها لقاح حليب الأطفال لكي نتجنب جوعهم وبكاءهم، ولقاح الأدوية المفقودة لكي نتجنب فقدان المرضى ووداعهم، ولقاح المحروقات في غياب وسائل النقل العام والقطارات لنتجنب التعطيل وإقفال المؤسسات، ولقاح الفساد المصرفي لتعود لنا أموالنا المنهوبة، ولقاح الفيول لكي تضيء في بيوتنا الكهرباء، ولقاح ضد هجرة المعلمين والأطباء وغيرهم، مما يؤدي إلى تفريغ الوطن من الكفايات، ولقاح ضد الفساد العام لكي تبقى للمواطن كرامة وعزة، ولا نصبح عمال نظافة في بلاد الاغتراب. اللقاح من حقنا جميعا، فخامة حكام الدول".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2021-06-19
16:52 | 2021-06-19
16:16 | 2021-06-19
15:54 | 2021-06-19
15:29 | 2021-06-19
15:21 | 2021-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website