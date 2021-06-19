رئيس تجار الشمال للدول: لقاحات الأدوية والفساد والمحروقات حق لنا

رأى رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري في بيان، أن "المجتمع الدولي يتنافس في تقديم لقاح كوفيد 19 لمكافحة وباء كورونا المتفشي في العالم بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص، ويغفل أننا في حاجة إلى لقاحات لقطاعات أخرى منها لقاح حليب الأطفال لكي نتجنب جوعهم وبكاءهم، ولقاح الأدوية المفقودة لكي نتجنب فقدان المرضى ووداعهم، ولقاح المحروقات في غياب وسائل النقل العام والقطارات لنتجنب التعطيل وإقفال المؤسسات، ولقاح الفساد المصرفي لتعود لنا أموالنا المنهوبة، ولقاح الفيول لكي تضيء في بيوتنا الكهرباء، ولقاح ضد هجرة المعلمين والأطباء وغيرهم، مما يؤدي إلى تفريغ الوطن من الكفايات، ولقاح ضد الفساد العام لكي تبقى للمواطن كرامة وعزة، ولا نصبح عمال نظافة في بلاد الاغتراب. اللقاح من حقنا جميعا، فخامة حكام الدول".