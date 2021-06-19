لبنان

تجمع الأطباء "ينتفض"...هذا ما دعا إليه

Lebanon 24
19-06-2021 | 05:45
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 دعت هيئة مكتب اللجنة النقابية في قطاع الأطباء المركزي في تجمع الأطباء، مجلسي نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، إلى "إعلان انتفاضة الأطباء الكبرى أسوة بقرار نقابة المحامين في بيروت".

وطالب التجمع، النقابتين، بـ "الدعوة الى ما يشبه جمعية عامة استثنائية، للاطباء من خلال وسائل التواصل الالكتروني، لبحث هذا الموضوع وإقراره، نظراً لعدم إمكان عقدها في بيت الطبيب، في ظل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا"، مقترحاً أن "تستمر هذه الانتفاضة حتى تحقيق المطالب الملحة، وفي مقدمتها إقرار الضمان الصحي مدى الحياة بعد سن التقاعد، دراسة إمكانية زيادة التعرفة الطبية بالتنسيق بين الوزارة والنقابتين وجميع الهيئات الضامنة، وإقرار قانون معجل لحصانة الطبيب".
المصدر: الوكالة الوطنية
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