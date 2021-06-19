اشكال في بلدة "بينو" العكارية

قام المدعو "ش.ج" بالادعاء في مخفر بلدة "بينو" العكارية على كل من "و.س" و "ب.ح" و أربع عمال سوريين بجرم التهجم والضرب والإيذاء.ووفقاً للمعلومات أن إشكالا فرديا وقع في بلدة بينو في عكّار وتطور إلى تضارب وتحطيم سيارة المدعو "ش.ج" و يعود سبب الإشكال إلى خلافات سابقة بين الطرفين.