لبنان

إلى اللبنانيين...الرياح ناشطة في "الويك اند" خصوصاً في هذه المناطق

Lebanon 24
19-06-2021 | 06:00
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع رياح ناشطة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية دون تعديل بدرجات الحرارة. ويتشكل الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية. وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة. ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: قليل الغيوم مع رياح ناشطة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية دون تعديل بدرجات الحرارة. ويتشكل الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية. الأحد: قليل الغيوم مع رياح ناشطة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية دون تعديل بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية. الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة أحيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الجبال والساحل بينما تنخفض بشكل محدود في الداخل ويتشكل الضباب على المرتفعات مساء. الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 29 درجة. فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 14 الى 30 درجة. في الداخل من 14 الى 30 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، ومتوسط أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

- حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 25°م.

- الضغط الجوي: 1011 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,52
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