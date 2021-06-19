لبنان

انحرفت سيارته على طريق عام عشقوت...وهكذا كانت النتيجة

Lebanon 24
19-06-2021 | 06:29
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سقط جريح بانحراف سيارة رباعية الدفع على طريق عام عشقوت - كسروان ما أدى إلى اصطدامها بعمود كهرباء إلى جانب الطريق.

وسارعت إلى المكان عناصر الدفاع المدني ونقلت المصاب إلى مستشفى السان جورج في عجلتون لتلقي العلاج.
المصدر: الوكالة الوطنية
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