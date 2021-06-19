انحرفت سيارته على طريق عام عشقوت...وهكذا كانت النتيجة

سقط جريح بانحراف سيارة رباعية الدفع على طريق عام عشقوت - كسروان ما أدى إلى اصطدامها بعمود كهرباء إلى جانب الطريق.



وسارعت إلى المكان عناصر الدفاع المدني ونقلت المصاب إلى مستشفى السان جورج في عجلتون لتلقي العلاج.